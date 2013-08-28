Банки Кипра продолжают страдать от оттока средств

Банковская система Кипра продолжает страдать от оттока средств, даже спустя четыре месяца после реструктуризации, об этом свидетельствуют данные Европейского центрального банка, сообщают Вести.Экономика.

В июле банковская система лишилась 1 млрд евро, совокупный объем вкладов сократился на 2,4% до 36,7 млрд евро. Максимального значения показатель достигал в мае прошлого года, когда объем вкладов достигал 50,5 млрд евро.

Средства выводят из банковской системы островного государства, даже несмотря на запреты и контроль за движением капитала, установленный властями еще в марте.

Для получения помощи от международных кредиторов властям Кипра пришлось согласиться с тем, что Bank of Cyprus должен провести реструктуризацию, в результате которой потери понесут вкладчики с размером вклада более 100 тыс. евро. Второй по размеру банк, Laiki, должен будет полностью закрыться, а потери будут компенсированы только владельцам вкладов размером менее 100 тыс. евро. Это уже повлекло за собой снижение рейтингов самих банков до дефолтного уровня и снижение рейтингов Кипра.

Общий размер средств, которые Кипр должен аккумулировать сам, составляет 10 млрд евро.

На Bank of Cyprus и Laiki приходится около 80% банковского сектора Кипра, и власти страны уже просили о пересмотре требования для предоставления финансовой помощи, так как запланированная реструктуризация мешает восстановлению экономики Кипра. При этом сами банки несут большие убытки, так как находятся в состоянии неопределенности из-за затянувшейся реструктуризации.