Шесть крупнейших банков США потратили 103 млрд долл. на судебные расходы

Шесть крупнейших банков США с 2008 по 2013 годы были вынуждены потратить 103 миллиарда долларов на покрытие ущерба и урегулирование исков, передает Lenta.ru.

Речь идет о JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley. В исследовании Bloomberg, результаты которого опубликованы 28 августа, пояснили, что при подсчете учитывались все судебные расходы, включая оплату услуг юристов и выплату компенсаций. Из 103 миллиардов долларов выплаченных средств 56 миллиардов составили судебные расходы, а оставшаяся доля — компенсации инвесторам за ошибочные действия с ипотечными ценными бумагами.

Понесшими наибольшие потери агентство признало JP Morgan и Bank of America, на долю которых приходится до около 75 процентов потраченных средств. JP Morgan был вынужден потратить 21,3 миллиарда долларов и выделить еще свыше восьми миллиардов на различные будущие компенсации по искам за неправомерные операции с ипотечными ценными бумагами.

Исследование Bloomberg показало, что расходы банков на судебные процессы и компенсации выросли на 40 процентов с началом 2012 года. Эксперты агентства связали это с ростом количества претензий со стороны регуляторов и частных лиц.

Сумма в 103 миллиардов долларов превышает совокупный чистый доход всех шести банков в 2012 году и совокупные дивиденды, выплаченные за предыдущие пять лет. В 2012 году шесть крупнейших банков США заработали в общей сложности 59,5 миллиардов долларов, а на выплаты акционерам с 2007 года было направлено 98,6 миллиарда долларов.