Курс индийской рупии упал до 20-летнего максимума

Курс индийской рупии сегодня демонстрировал самое значительное дневное падение более чем за 20 лет: участников рынка не впечатлил представленный накануне план правительства по стабилизации ситуации в экономике. Нервозности участникам мировых рынков в целом добавила и растущая напряженность вокруг Сирии, пишут "Ведомости".

Курс рупии, практически ежедневно переписывающий исторические минимумы, сегодня в ходе торгов рухнул, по данным Bloomberg, на 3,9% — до очередного рекорда — 68,755 рупии/$. Падение с начала августа составило уже около 20%, рупия показывает один из наихудших результатов среди мировых валют в этом году, отмечает Financial Times. Инвесторов беспокоит растущий дефицит счета текущих операций страны, рынок которой оказался одним из самых пострадавших в результате оттока средств инвесторов, нервничающих в ожидании начала сворачивания программы количественного смягчения Федеральной резервной системой США.

Министр финансов Индии Паланиаппан Чидамбарам во вторник обнародовал план из 10 пунктов, который должен позволить сократить дефицит текущего счета (5,1% ВВП) и восстановить темпы экономического роста. Сделать это предполагается, в частности, за счет отмены ряда законодательных ограничений на экспорт железной руды и сокращения зависимости страны от импортного угля. «Нам сейчас нужно не меньше реформ, а больше; не больше ограничений, а меньше; не закрытая, а более открытая экономика», — сказал Чидамбарам, выступая в парламенте.

Он также пообещал не допустить роста бюджетного дефицита в текущем финансовом году, который завершится в марте 2014 г., выше 4,8% ВВП и ускорить реализацию мер правительства по стимулированию инвестиций в промышленность путем возобновления остановленных инфраструктурных проектов и увеличения капиталовложений госкомпаниями. Чидамбарам хочет постараться привлечь иностранный капитал, в том числе за счет выпуска специальных облигаций, ориентированных на зарубежную индийскую диаспору. Он также отказался исключить возможность выпуска суверенных облигаций.