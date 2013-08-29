Казахстан привяжет тенге к мультивалютной корзине

Национальный банк Казахстана принял решение о привязке тенге к мультивалютной корзине, состоящей из доллара, евро и рубля - валют основных торговых партнеров крупнейшей экономики Центральной Азии - со 2 сентября 2013 года.

Об этом на брифинге в Алма-Ате сообщил глава Нацбанка Казахстана Григорий Марченко, передает Рейтер.

"Структура мультивалютной корзины определена в следующих пропорциях: доля доллара – 70%, евро – 20%, российского рубля – 10%", - пояснил он.

По расчетам центробанка, после привязки к мультивалютной корзине курс тенге составит 113,7 тенге и далее его стоимость будет рассчитываться "как средневзвешенное геометрическое величины обменных курсов тенге к доллару США, евро, российскому рублю на заданную дату".

Глава Нацбанка сказал, что в перспективе в корзине валют может появиться китайский юань.

"Основным преимуществом введения режима мультивалютной корзины будет постепенное снижение роли доллара США на внутреннем валютном рынке и во внешнеэкономической деятельности, уменьшение спекулятивного настроения на рынке и смягчение негативных последствий от притока и оттока спекулятивного капитала рынки Казахстана, которые оказывают влияние на волатильность курса тенге к доллару", - сказал Марченко.

Центрально-азиатская страна, второй по величине производитель нефти после постсоветской России, использовала ранее валютный коридор, от которого отказалась в феврале 2011 года.

Теперь Национальный банк Казахстана работает с механизмом управляемого плавающего обменного курса. Доллар США служит расчетной валютой.

По результатам основной торговой сессии в среду официальный средневзвешенный курс тенге вырос до 152,16 за доллар со 152,47 на предыдущей торговой сессии.

Марченко пообещал не допустить укрепления тенге ниже 152 за доллар США.

"Мы не допустим дальнейшего укрепления тенге... ниже 152 (тенге за доллар)", - сказал Марченко.

"В июле мы продали на рынке 1 миллиард долл. для поддержания тенге... в августе купили 800 миллионов долл.", - сказал глава ЦБ.

По данным Нацбанка, на начало августа 2013 года индекс реального эффективного обменного курса тенге вырос на 2,1% по сравнению с февралем 2009 года, когда Казахстан произвел девальвацию. По отношению к российскому рублю индекс снизился на 13,7%.

Аналитики считают, что переходя на новый механизм, Казахстан идет к более гибкому курсообразованию и сокращает риски.

Аналитик Standard Bank Тим Эш считает, что Казахстан, переходя на новый механизм, опирается на российский опыт: "Я думаю они идут след в след за Россией... а российский механизм мультивалютной корзины очень хорошо показал себя на практике в последние годы".

"В ближайшей перспективе каких-то радикальных изменений ждать не следует потому, что Нацбанк только сглаживает пики спроса и предложений...", - считает экономист ВТБ Капитал Дмитрий Федоткин.