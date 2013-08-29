Российский рубль обновил 4-летний минимум

Рубль вечером среды обновил четырехлетний минимум, растеряв прибыль начала дня, набранную за счет продаж экспортной выручки под уплату налога на прибыль и нефтяных цен, взлетевших на фоне обострения сирийского конфликта, нивелировавших общую тенденцию бегства от риска.

На стороне рубля, кроме дорогой нефти и продаж экспортеров, были повышенные интервенции ЦБР, против - помимо общих тенденций бегства из рискованных активов и валют развивающихся рынков - фактор оттока капитала из России, усиленный текущими конвертациями дивидендных выплат, сообщает Рейтер.

В целом же в среду рубль выглядел лучше валют-аналогов благодаря балансу сил на валютном рынке.

Котировки рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) на торгах Московской биржи к 17.45 МСК находились на уровне 38,25, стоимость корзины выросла на 1 копейку. Вечером корзина отметилась на 38,30 впервые с августа 2009 года, в первой половине дня её котировки снижались на сессионный минимум 38,16.

Корзина в течение торгов среды оставалась в области повышенных интервенций ЦБ.

Регулятор после пятикопеечного сдвига 27 августа плавающего коридора корзины до 32,10-39,10 теперь продает $400 миллионов в день, начиная с отметки 38,10 и до 39,10.

Основным внутренним фактором давления на рубль остается отток капитала из России. За первое полугодие из страны ушло, по данным ЦБР, $38,1 миллиарда, в июле отток составил $6-7 миллиардов, в целом же за год отток капитала из РФ может достичь $70-75 миллиардов по свежим оценкам Минэкономразвития.

Бегство может подстегиваться ухудшением экономических показателей - Минэкономразвития сократило основные оценки экономики России в текущем году, понизив прогноз роста ВВП до 1,8% с 2,4%, промышленного производства - до 0,7 с 2,0 процента, инвестиций в основной капитал - до 2,5 с 4,6%.