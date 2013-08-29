Украинцы увеличили покупки в Польше на 40%

Варшава. Граждане Украины, пересекающие наземные пункты пропуска польско-украинской границы, во втором квартале текущего года купили в Польше товаров и услуг на около 360 млн долл. (1 USD = 3,2 PLN), что примерно на 40%, или 100 млн долл. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом свидетельствует исследование Государственного управления статистики (GUS), которым располагает УНИАН.

Украинцы оставались лидерами по объемам покупок в Польше среди непосредственных восточных соседей поляков, опередив белорусов и жителей российской Калининградской области.

Все иностранцы, которые пересекали наземную границу с Польшей, потратили во втором квартале около 635 млн долл., что на 35% больше, чем годом ранее.

Белорусы потратили в польских магазинах почти 240 млн долл. (+25%), а россияне - чуть меньше 40 млн долл. (+55%)

Почти половина украинцев, которые ездили в Польшу за покупками, жили в приграничной зоне и пересекали границу в рамках малого пограничного движения.

"Средние расходы иностранцев, пересекающих польско-украинскую границу в рамках малого пограничного движения, составили около 200 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 40,6% больше", - отмечено в отчете отделения GUS в приграничном Жешове.

Согласно данным исследования, украинцы, белорусы и россияне за первую половину текущего года потратили в Польше на товары и услуги 1,150 млрд долл., что почти на четверть больше, чем годом ранее.

Как сообщал УНИАН, в 1-м квартале текущего года украинцы сократили покупки в Польше на 2% - до 256 млн долл. после того, как в прошлом году увеличили их на 20% - до 1,1 млрд долл.

Справка УНИАН. GUS оценивает расходы иностранцев в Польше на базе анонимных анкет, которые раздает в пунктах пропуска на границе с Украиной, Белорусью и Россией и в которых просит их указывать суммы, которые они планируют потратить.

Граждане Украины традиционно чаще всего покупают в польских магазинах строительные материалы, автозапчасти и домашнюю технику.

Приграничная торговля, которой занимаются главным образом жители западных областей, составляет около 20% официального польского экспорта в Украину.

Украина является крупнейшим непосредственным соседом входящей в Евросоюз Польши, на которую также приходится крупнейший участок внешней восточной границы ЕС.