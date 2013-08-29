Нацбанк разрешил реорганизацию «Фидокомбанка» путем его присоединения к «Фидобанку»

Национальный банк Украины дал разрешение на реорганизацию «Фидокомбанка» путем его присоединения к «Фидобанку» и утвердил соответствующий план реорганизации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Фидобанка».

Согласно сообщению, разрешение на реорганизацию и согласование плана этой реорганизации одобрено решением комиссии Нацбанка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 9 августа 2013 года №562.

По информации пресс-службы, для реорганизации акционеры «Фидокомбанка» 17 июля создали комиссию во главе с председателем Ириной Марьянко, также в состав комиссии вошли Юрий Ромушка, Игорь Григоров и Галина Избинская. Полномочия по управлению текущей деятельностью «Фидокомбанка» в рамках его реорганизации перешли к этой комиссии.

«Одним из первых важных шагов Комиссии стало информирование всех кредиторов «Фидокомбанка» с целью защиты их прав, а также согласно требованиям действующего законодательства, о решении прекращения деятельности «Фидокомбанка» путем присоединения к «Фидобанку». Кредиторы и далее смогут обслуживаться в «Фидокомбанке» до момента прекращения деятельности банка. Также они имеют возможность уже сейчас перейти на обслуживание в «Фидобанк», - приводятся в сообщении слова Марьянко. По ее словам, согласно плану реорганизации, осенью произойдет операционное присоединение «Фидокомбанка» к «Фидобанку» на правах филиала, в результате чего «Фидобанк» станет правопреемником всех прав и обязанностей «Фидокомбанка».

Также банк информирует, что в рамках объединительных процессов с 1 августа этого года отделения «Фидокомбанка» начали предлагать клиентам продукты и услуги «Фидобанка», при этом прекращая осуществлять продажу аналогичных собственных продуктов и услуг. Кроме того, на сегодня практически завершен ребрендинг отделений «Фидокомбанка», продолжается процесс релокации и реорганизации отделений обоих банков.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года собственник банка Erste Group и собственник «Фидобанка» (г. Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. По словам Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины.

Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних финансовых учреждений. На 1 июля 2013 года активы банка составили 6,447 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,731 млрд грн, обязательства - 5,322 млрд грн, средства клиентов - 2,965 млрд грн, собственный капитал - 1,155 млрд грн, уставный капитал - 675,689 млн грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 10,773 млн грн.

«Фидокомбанк» (ранее - «Эрсте Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных финансовых учреждений. На 1 июля 2013 года активы банка составили 6,330 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,548 млрд грн, обязательства - 4,930 млрд грн, средства клиентов - 2,712 млрд грн, собственный капитал - 1,400 млрд грн, уставный капитал - 1,381 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 3,385 млн грн.