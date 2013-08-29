Компания UBI инвестирует еще 9 млн грн в строительство арены к Евробаскет-2015

Инвестиционно-девелоперская компании United Basketball Investments (UBI) намерена дополнительно инвестировать около 9 млн грн собственных средств в реализацию проекта строительства мультифункциональной арены в Одессе к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе UBI, общая стоимость проекта составляет порядка 280 млн грн.

«Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства, которое предусматривает 25% собственных средств инвестора и 75% - государственный кредит, который компания обязуется выплатить в течение пяти лет. На сегодняшний день компания UBI инвестирует в проект собственные средства. По состоянию на август 2013 года в проект было вложено 4,5 млн грн, до конца года будет инвестировано еще порядка 9 млн грн собственных средств», - сообщили в пресс-службе UBI.

Как сообщал УНИАН, в Одессе построят новую многофункциональную арену для проведения соревнований по 100 видам спорта, международных выставок и концертов, современный аэропорт и универсальный тренировочный комплекс, который после турнира будет передан детско-юношеской спортивной школе.

Вместительность новой многофункциональной арены будет составлять от 6 до 6,6 тыс. зрителей. Паркинг будет иметь около 600 мест. В новой арене будут созданы условия для свободного доступа к спортивным объектам людей с особыми потребностями.

Согласно плану, вокруг арены будут построены торговые центры, гостиничные комплексы и аквапарк.

Ранее компания UBI сообщала о намерении до конца 2013 года дополнительно инвестировать 100 млн грн в развитие 4 проектов многофункциональных арен к Евробаскет - 2015 в Киеве, Одессе, Львове и Днепропетровске.

По данным пресс-службы компании, по состоянию на август UBI уже вложила в реализацию указанных проектов 50 млн грн, большую часть из которых (70% средств) - в столичный проект. В развитие арен Львова, Одессы и Днепропетровска компания инвестировала 11%, 8% и 7% средств соответственно.

При этом, 65% от уже инвестированных 50 млн грн компания потратила на подготовительные работы к строительству, 30% - на выполнение проектных работ. Еще 5% средств были потрачены на получение исходных данных для проектирования.

Справка УНИАН. United Basketball Investments (UBI) – инвестиционно-девелоперская компания, которая развивает мультифункциональные арены в четырех городах Украины (Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске) в рамках подготовки к европейскому чемпионату по баскетболу Евробаскет – 2015.

В августе 2013 компания United Basketball Investments подписала договор о стратегическом сотрудничестве с SMG – крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на девелопменте и управлении мультифункциональными объектами коммерческой недвижимости (в управлении SMG находится 220 объектов коммерческой недвижимости по всему миру, в которых проходит более 30 тыс. мероприятий ежегодно).