На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

В четверг, 29 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару повысились до 8,1215/8,1240 грн/долл. с 8,1245/8,1270 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов выросли до 10,7655/10,7745 грн/евро с 10,7760/10,7850 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю к 12:00 котировки гривни также повысились до 0,2445/0,2450 грн/рубль с 0,2446/0,2451 на 12:00 торгов.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33.1890 (-0.0510).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3255/1,3340.

Как сообщал УНИАН, в среду, 28 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1220/8,1250 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,8335/10,8435 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2448/0,2453 грн/рубль.