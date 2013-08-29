Украинские кредитно-дефолтные свопы растут опережающими темпами - эксперт

Вследствие того, что украинская экономика в настоящий момент является одной из самых уязвимых среди всего списка пограничных и развивающихся стран, не удивительно, что показатели оценки риска - кредитно-дефолтные свопы (CDS) растут опережающими темпами. Об этом сообщил УНИАН руководитель инвестиционного фонда "КИНТО-Казначейский" Павел Ильяшенко.

Он также отметил, что финансовые рынки большинства развивающихся стран сегодня находятся под давлением. "Хотя на первых полосах медиа находятся такие страны как Индия или Индонезия, проблемы наблюдаются практически на всех развивающихся рынках. Это глобальный тренд, который вызван рядом факторов: от резкого ухудшения фундаментальных параметров развивающихся экономик, до роста процентных ставок в Соединенных Штатах", - отметил Ильяшенко.

По его словам, Украина не изолирована от мировой экономики (экспорт) и международных финансовых рынков (заимствования). "Следовательно, трудности на финансовых рынках той же Индии сказываются и на оценке рынком украинских рисков", - отметил он.

Ильяшенко также отметил, что несмотря на некоторую стабилизацию ситуации на финансовых рынках развивающихся стран с середины текущей недели, о прекращении негативной тенденции говорить преждевременно. "Следовательно, в ближайшее время можно ожидать некоторого снижения котировок украинских CDS, однако - это в лучшем случае будет временное и почти незаметное улучшение. С повторным ухудшением ситуации на мировых рынках котировки украинских CDS вновь пойдут вверх", - сказал Ильяшенко.

В то же время, по его словам, ситуация пока не выглядит угрожающей. "Волнения на финансовых рынках потреплют нервы украинским монетарным и фискальным властям, но не должны привести к выходу ситуации из-под контроля", - отметил руководитель инвестиционного фонда.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с обнародованным международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s сообщением, Украина во втором квартале 2013 года ухудшила свои позиции в списке наиболее рискованных стран для инвестирования, увеличив вероятность дефолта до 44% с 34,8% в первом квартале.