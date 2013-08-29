Экономика Испании идет на поправку
Экономика Испании почти стабилизировалась в апреле-июне, но оказалось, что ее сокращение началось на три месяца ранее, чем считалось прежде, сообщает Рейтер.
ВВП страны сократился на 0,1 процента во втором квартале по сравнению с первым, сообщил Национальный институт статистики (INE). Этот показатель совпал с прогнозами и предварительной оценкой.
Испанский экспорт восстанавливается, но внутренний спрос остается слабым, внося лепту в замедление потребительской инфляции, которая достигла в августе четырехмесячного минимума в 1,5%.
Падение экономики на 0,1% было минимальным со второго квартала 2011 года, когда экономика начала сокращаться.
INE пересмотрел прошлые оценки квартального роста до начала 2009 года. Ранее считалось, что сокращение испанского ВВП началось в третьем квартале 2011 года.
Ожидается, что экономический спад в стране продлится, как минимум, еще год.
Хотя оказавшиеся лучше прогнозов показатели роста в Германии, Великобритании и Франции могут помочь Испании выйти из рецессии еще до конца текущего года, восстановление, по всей видимости, будет медленным.
"Многие данные из тех, что мы видели в первом и втором кварталах, были искажены тем, что Пасха в этом году выпала на март после апреля в прошлом году. Видно, что Испания медленно идет на поправку, но это займет годы, а восстановление будет очень вялым", - сказал Дэвид Оуэн из Jefferies.
В годовом исчислении ВВП Испании во втором квартале сократился на 1,6% после падения на 2% в январе-марте. Это лучше, чем прогноз и предварительная оценка сокращения на 1,7%.
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