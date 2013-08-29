Банки “Киев” и “Укргазбанк” могут заинтересовать инвесторов по цене ниже капитала - эксперт

В результате приватизации национализированные в период кризиса “Укргазбанк” и банк “Киев” могут стать интересны инвесторам лишь по цене ниже их капитала.

Такое мнение УНИАН высказал директор департамента корпоративных финансов компании "Делойт" Алексей Аристов.

“Опыт последних сделок на рынке свидетельствует, с одной стороны, о наличии интереса инвесторов (преимущественно локальных или российских финансовых или финансово-промышленных групп) к банкам с проблемными активами, с другой стороны - о невысокой оценке таких активов”, - прокомментировал эксперт. По его словам, базовым финансовым индикатором при определении стоимости банка являются чистые активы банка, а также эффективность менеджмента и результаты текущей деятельности, качество "нового, пост-кризисного" портфеля активов.

“Осуществление сделок по цене ниже стоимости чистых активов (т.е. мультипликатор меньше одного капитала, что было характерно для ряда недавних сделок) отражает, прежде всего, необходимость дополнительного финансирования новым инвестором и риски дальнейшего ухудшения качества активов”, - пояснил Алексей Аристов. По его оценкам, дополнительные риски банков “Киев” и “Укргазбанк” связаны со специфической концентрацией их активов. “Концентрация банка “Киев” – на финансировании проектов в сфере недвижимости, которая не демонстрирует существенного роста в текущей ситуации, а “Укргазбанка”, помимо значительного портфеля, связанного с сектором недвижимости, - на кредитовании государственного нефтегазового сектора, в котором качество активов зависит значительным образом от поддержки государства. А при смене собственника сложно ожидать продолжения успешного сотрудничества с государственными компаниями”, - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Минфин объявил о проведении процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков 12 августа. По информации министерства, на 1 июля текущего года государство в лице Минфина владеет акциями в капитале банков «Укргазбанк» и «Киев» на сумму 10 млрд грн и 3,57 млрд грн соответственно.

Прошлогодний тендер Минфина по отбору компании-консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев» в конце июля 2012 года был признан недействительным, поскольку свои услуги в качестве консультанта в данном вопросе предложила только одна компания - "Делойт".

По информации Минфина, он намерен распределить активы докапитализированного при участии государства банка «Киев» между «Укргазбанком» и «Родовид Банком» после принятия Верховной Радой законов о санационном банке. В свою очередь, по информации Нацбанка, регулятор поддержит инициативу Минфина по слиянию “Укргазбанка” и банка “Киев” в случае принятия им такого решения.