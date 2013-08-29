Количество плательщиков НДС выросло на 2,3 тыс.

Плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) в июле 2013 года стали 2,3 тыс. лиц, а их общее количество на 1 августа выросло до 244,3 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года количество плательщиков НДС увеличилось на 10 тыс.

Также сообщается, что в июле 2013 года Миндоходов выдало почти 3,7 тыс. бланков свидетельств о регистрации плательщика.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков Миндоходов, ежемесячно количество плательщиков НДС увеличивается не менее чем на 3 тыс. и ожидается, что этот показатель будет расти и дальше, поскольку в министерстве рассчитывают на принятие Верховной Радой законопроекта о дальнейшем упрощении процедуры регистрации предпринимателей и предприятий.

В данном законопроекте Миндоходов предложило снизить действующую ставку налога на добавленную стоимость до 9% с 20% с одновременным упразднением большинства льгот по уплате этого налога, а также ввести налог с оборота (базы налогообложения) на уровне 1-2%. Цель инициативы – снижение налоговой нагрузки на добавленную стоимость посредством снижения базовой ставки налога с одновременным внедрением компенсаторных механизмов в виде дополнительной ставки налога с базы налогообложения (налога с оборота); приближение правил определения доходов и затрат сообразно правилам начисления налоговых обязательств и налогового кредита по НДС; сокращение количества льгот по НДС; унификация первичных документов бухгалтерского учета с документами налогового учета; создание условий для упрощенной формы и порядка заполнения налоговой отчетности по НДС.