С 1 сентября крупные покупки лучше оплачивать платежными картами — эксперты

С 1 сентября крупные покупки гражданам целесообразно оплачивать при помощи банковских платежных карт, что обусловлено вступлением в действие постановления Набанка №210 об ограничении наличных расчетов и действующими тарифами банков.

Такое мнение высказали опрошенные УНИАН эксперты — представители крупнейших банков.

По словам директора департамента продуктов для частных клиентов «Райффайзен Банка Аваль» Евгения Демянова, платежи на крупные суммы являются стандартной услугой банков и, как правило, осуществляются непосредственно через банковские отделения. «С целью предоставления более удобного сервиса своим клиентам «Райффайзен Банк Аваль» уже отменил лимиты на суммы проведения таких платежей в собственной сети киосков самообслуживания и до конца 2013 года планирует внедрить соответствующие изменения в системе «Райффайзен Онлайн» (в настоящее время в целях безопасности лимит на одну транзакцию составляет 30 тыс. грн)», - отметил банкир.

Также Демянов привел действующие тарифы банка. Так, при перечислении с текущего счета в сети отделений комиссия банка составит 0,75% от суммы, но не менее 3 грн и не более 500 грн. При перечислении с карточного счета через центры самообслуживания - 0,2% от суммы, но не менее 2 грн и не более 300 грн. В то же время при перечислении с карточного счета при помощи системы «Райффайзен Онлайн» (интернет-банкинг для частных лиц) комиссия банком не взимается.

«Ответственность за соблюдение правил осуществления наличных расчетов несут сами предприятия – получатели платежей, банки не несут контрольной функции», - отметила в комментарии УНИАН начальник отдела дебетных карт департамента по развитию карточного бизнеса «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) Анастасия Ранчева. По ее словам, для проведения платежей банки будут предлагать клиентам открытие текущего или карточного счета. «Из них наиболее выгодным для клиента является осуществление платежа с карточного счета, поскольку во многих банках платеж можно осуществить уже не через отделение, а через интернет-банкинг, где платежи в разы дешевле, чем в отделении, или вообще бесплатные», - пояснила представитель банка.

Относительно действующих тарифов Анастасия Ранчева сообщила, что стоимость открытия текущего счета в ПУМБ составляет 50 грн единоразово, а при осуществлении оплаты с этого счета стоимость платежа составит 0,5% от суммы, но не менее 15 грн и не более 2500 грн. Стоимость открытия карточного счета в банке составляет 20 грн на год или 4,99 грн ежемесячно, по выбору клиента, а стоимость оплаты с карточного счета в отделении банка такая же, как по текущему счету. В то же время, как отметила представитель банка, при проведении платежа через интернет-банкинг «ПУМБ online» стоимость платежа существенно ниже – 0,3% от суммы, но не менее 0,5 грн и не более 300 грн.

По мнению директора по розничному бизнесу банка «Надра» Сергея Козлова, в рамках нововведений Нацбанка допускается как перечисление средств со своего текущего счета на текущий счет продавца, так и внесение денег на текущий счет продавца через кассу банка (то есть оплата через кассу без открытия счета). «При таком подходе безналичный расчет от наличного в большинстве случаев будет отличаться лишь тем, что покупатель внесет оплату не через кассу продавца, а через кассу банка. Это значит, что население будет продолжать копить деньги в наличной форме и только в момент необходимости расчета принесет их в кассу банка», - отметил банкир.

По информации Козлова, в банке при проведении платежей через кассу на счет продавца на сумму свыше 150 тыс. грн комиссия составляет около 0,75%, но не более 1-2 тыс. грн, при платеже с текущего счета комиссия немного меньше и составляет от 0,3% до 1%. «Если создать клиентам, которые будут проводить безналичные расчеты, выгодные условия, то банк получит не только комиссионный доход от платежа, но и доход от расчета картой в торговой сети, за который платит не клиент, а торговец», - добавил эксперт. По его словам, банк «Надра» предлагает клиентам специальные условия, предусматривающие бесплатное открытие счета с бесплатным выпуском карты, а также бесплатное внесение средств на счет с бесплатным перечислением на другие счета, открытые в банке.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции зарегистрировало постановление Нацбанка об ограничении наличных расчетов, которое вступает в силу с 1 сентября текущего года. Данным постановлением Нацбанк, в частности, ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.

Согласно разъяснениям Нацбанка, контроль за выполнением требований Национального банка Украины по ограничению наличных расчетов будут осуществлять органы государственной налоговой службы, и Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции за невыполнение этих требований. Также, согласно разъяснениям Нацбанка, требования по ограничению наличных расчетов касаются всех договоров, в том числе заключенных до момента вступления в силу постановления №210, если расчеты по таким договорам осуществляются после его вступления в силу. Для проведения расчетов на сумму свыше установленных ограничений Нацбанк предлагает использовать такие механизмы, как перевод с использованием текущих счетов, в том числе с использованием платежных карт; внесение наличности в кассу банка с дальнейшим перечислением в пользу получателя; использование счета нотариуса (по договорам, подлежащим нотариальному заверению); открытие счета на третье лицо с установлением особых условий распоряжения средствами на этом счете (предъявление подписанного и заверенного нотариусом договора купли-продажи и т.п.); применение аккредитивной формы расчетов; внесение наличности непосредственно на счет получателя средств.

По информации Нацбанка, размер комиссионного вознаграждения за проведение расчетов и курсы обмена иностранной валюты на гривню будут устанавливаться банками самостоятельно. В то же время, Нацбанк обратился к Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) с предложением совместно с банками оптимизировать структуру доходов, чтобы не допустить дополнительной финансовой нагрузки на граждан в части уплаты комиссий банкам за перевод средств. Также регулятор рекомендует получать информацию о деятельности и финансовом состоянии банков Украины на официальном сайте НБУ.