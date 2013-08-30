Обслуживание госдолга обойдется Японии в 257 млрд долл.

Стоимость обслуживания госдолга Японии в следующем фискальном году превысит 25 трлн иен.

В распоряжение Reuters попал документ с предварительным оценками министерства финансов. По данным агентства, общий объем выплат по процентам по госдолгу Японии в следующем фискальном году вырастет на 14% по сравнению с показателями текущего года, передают Вести.Экономика.

В этом году размер госдолга Японии превысил 1 квадриллион иен (около 10 трлн долл.).

Это результат безуспешных действий со стороны японских властей по стимулированию экономики страны в течение многих лет. Среди других причин – продолжение процесса старения населения Японии и рост расходов на социальное обеспечение.

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