Россиянам разрешат получать зарплату в иностранной валюте

Министерство финансов намерено предоставить российским компаниям право платить своим сотрудникам зарплату в иностранной валюте, но только если те работают за рубежом. Соответствующие поправки ведомство предложило внести в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Пока же Трудовой кодекс (ст. 131) предписывает российским компаниям производить выплаты работникам в рублях, даже если оклад установлен в иной валюте, пишут "Известия".

Эксперты указали, что инициатива Министерства финансов призвана решить вопрос, который уже долгое время требует законодательного урегулирования.

— Достаточно много россиян трудятся за рубежом. Это могут быть сотрудники нефтяных, газовых компаний, моряки, научные работники — представители многих профессий получают возможность работать за рубежом в компаниях, зарегистрированных в России, — отмечает главный аналитик UFS Investment Company Алексей Козлов.

В соответствии с российским законодательством заработная плата должна им выплачиваться в рублях, при этом расходы они несут в инвалюте, говорит эксперт.

Особенно, по его словам, данный вопрос актуален для тех сограждан, которые трудятся в странах, где операции с рублем являются далеко не обыденным делом.

— Соответственно, россияне вынуждены совершать операции обмена, которые в таких условиях либо невозможны, либо сопровождаются большими дополнительными расходами, — указал Козлов.

Вместе с тем, согласно действующему трудовому законодательству (ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса), работодатель обязан обеспечить работникам равную оплату за один и тот же объем выполняемой работы.

Но в том случае, если заработная плата привязана к курсу иностранной валюты, при его понижении за одно и то же отработанное время сотрудник получит меньше, чем если бы оклад был установлен в рублях.

Наряду с этим сегодня отсутствуют четкие инструкции, определяющие порядок действий работодателей в случае уменьшения заработной платы из-за падения курса иностранной валюты, добавляет адвокат московского офиса МЮГ AstapovLawyers Ксения Гагаева.

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