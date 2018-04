В США прибыль банков достигла рекорда

Совокупная прибыль американских банков во II квартале достигла рекорда. Об этом свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Показатель достиг отметки 42,2 млрд долл. во II квартале текущего года. Такой динамике способствовали рост кредитного портфеля банков и улучшение качества активов.

Ежеквартальный ответ FDIC свидетельствует о восстановлении отрасли, которая пять лет получала помощь за счет средств американских налогоплательщиков.

"Тренды, которые были зафиксированы в последние кварталы прошлого года, продолжаются и во втором квартале этого года. Восстановление финансового сектора продолжается уже больше трех лет. Растет количество прибыльных институтов и дальнейшее снижение количества проблемных банков и банкротств", - отметил глава FDIC Мартин Грюнберг.

JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по размеру активов, отчитался о росте прибыли на 31% до $6,5 млрд за отчетный период. Прибыль Citigroup Inc., который входит в тройку крупнейших банковских холдингов в США, выросла на 42%. Прибыль второго по размеру активов банка США Bank of America Corp выросла на 63% во II квартале, сообщают Вести.Экономика.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины по итогам января-мая 2013 года составила 1,1 млрд грн, что на 42,11% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,9 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

«На объем прибыли банковского сектора повлияло увеличение расходов по результатам оценки банками кредитных операций и соответствующего формирования резервов по ним», - говорится в сообщении Нацбанка.