В Японии рост инфляции достиг максимума за 5 лет

Потребительские цены в Японии росли самыми быстрыми темпами с июля 2008 г., так как резко выросла стоимость электроэнергии и заметен эффект от политики премьер-министра Синдзо Абэ, который пообещал покончить с 15-летней эпохой дефляции в стране, сообщают Вести.Экономика.

Потребительские цены в июле выросли на 0,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Бюро статистики. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на уровне 0,6%. В предыдущем месяце инфляция составила всего 0,4%.

"Япония постепенно переходит к реальной инфляции, - считает главный экономист RBS Дзюнко Нишиока. – Сегодняшние данные позитивны для Банка Японии, и они, вероятно, позволят сохранить денежно-кредитную политику неизменной".

Рост связан с тем, что после закрытия ядерных реакторов в стране цены на электроэнергию активно растут, а политика Банка Японии также помогла ускорить темпы роста цен. В апреле ЦБ пообещал удвоить денежную базу в течение двух лет. При этом иена упала на 20% по отношению к доллару за последний год, что делает импортную нефть и пшеницу все дороже.

Без учета энергоносителей и свежих продуктов питания дефляция показала признаки замедления. В июле показатель снизился на 0,1%. Это были самые медленные темпы падения цен с февраля 2009 г.

Также сегодня стало известно о сокращении безработицы с 3,9% до 3,8%. Экономисты не ожидали изменения показателя.

В апреле следующего года будет повышен налог с продаж с 5% до 8%, что должно дополнительно ускорить темпы роста потребительских цен.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают шансы экономики Японии скатиться в четвертую рецессию с 2008 г. в 30% из-за роста налога. Справиться с этим можно, но придется поддержать экономику, а на это может потребоваться около $50 млрд.

ВВП Японии в I квартале вырос на 4,1% в годовом выражении. Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что правительство примет решение о повышении налогов после второй оценки роста ВВП во II квартале. Вторая оценка должна быть опубликована 9 сентября, а первая ожидается 12 августа.

В последний раз Япония повышала налог с продаж в 1997 г., когда он был повышен с 3% до 5%, а экономика страны после этого погрузилась в 20-месячную рецессию.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам первого полугодия по сравнению с началом 2013 года демонстрирует самые низкие показатели инфляции (индекса потребительских цен) среди стран СНГ.

Об этом сообщила на своем сайте Государственная служба статистики со ссылкой на данные Статкомитета СНГ.

По информации Госстата, по итогам первого полугодия по сравнению с началом текущего года средний показатель инфляции для стран СНГ составил 2,8%. Наибольший показатель инфляции из стран СНГ зафиксирован в Беларуси – 7%, наименьший, не считая Украины (0,2%), - в Азербайджане – 1,4%. Данные по инфляции в Туркменистане и Узбекистане за указанный период в отчете Госстата не приводятся.