Беларусь не получит новые кредиты от Евразийского банка развития

Минск. Евразийский банк развития (ЕАБР) считает преждевременным предоставление новой кредитной помощи Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такое заявление сделал 29 августа заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), управляющим средствами Антикризисного фонда (АКФ) ЕврАзЭС, Сергей Шаталов.

«Необходимо сначала проанализировать результаты ныне действующей стабилизационной программы, которая началась в 2011 году и пока не завершена», - говорится в заявлении Шаталова, распространенном пресс-центром ЕАБР.

Согласно сообщению, в рамках действующей программы остался последний, шестой, транш, который при условии достижения установленных программой контрольных показателей должен быть перечислен Беларуси до конца текущего года.

«Помимо оценки выполнения показателей шестого транша, предстоит также предпринять в тесном взаимодействии с правительством и Национальным банком Беларуси и комплексную оценку результатов стабилизационной программы в целом», - отметил Шаталов.

Он подчеркнул, что меры правительства и Нацбанка Беларуси, поддержанные действующей программой АКФ, позволили унифицировать валютный курс, прекратилось эмиссионное кредитование экономики, заметно сократилось льготное кредитование по линии госпрограмм.

Перечисленные меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике, считают в ЕАБР.

«Однако стабилизация еще не завершена и должна быть продолжена, поскольку она жизненно важна для решения ключевых задач, стоящих перед страной по проведению структурных реформ, модернизации и повышению конкурентоспособности белорусских предприятий на внешних рынках», - говорится в сообщении ЕАБР.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Минфин Беларуси выразил заинтересованность в заключении новой кредитной программы с АКФ ЕврАзЭС.

Летом нынешнего года представители АКФ заявляли о том, что новая кредитная программа с Беларусью может быть предоставлена в случае готовности страны к проведению структурных реформ в экономике.

Справка УНИАН. Начало действующей кредитной программы Беларуси с АКФ ЕврАзЭС было положено два года назад. В июне 2011 года совет АКФ одобрил выделение Беларуси финансового кредита на 3 млрд долл. Кредит выделяется шестью траншами в течение 2011-2013 годов в соответствии с выполнением этапов кредитной программы белорусским правительством.

Пятый транш кредита Беларусь получила 30 апреля этого года.