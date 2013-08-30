Янукович заявляет, что переговоры с МВФ пройдут в ближайшее время

Президент Виктор Янукович заявляет, что украинская делегация проведет переговоры с Международным валютным фондом в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

“Украинская делегация поедет на днях (в Вашингтон - УНИАН), и как только состоятся переговоры - мы дадим сообщение”, - сказал он.

Президент отметил, что сегодня наметились определенные положительные сдвиги в переговорном процессе Украины и МВФ, хотя, по его словам, Украина не пойдет на выполнение некоторых требований МВФ, в том числе и по повышению цены на газ для населения.

Он подчеркнул, что переговорный процесс продолжается, и в сентябре или октябре уже могут быть результаты. В том числе и по изменению требований МВФ.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).

Как сообщал УНИАН, в середине июля во время традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того как страну посетит миссия Фонда.

Целью работы миссии станет оценка текущей экономической ситуации в стране и определение прогнозов по итогам года.

Ранее представители МВФ заявляли о том, что Фонд ведет технические дискуссии с правительством Украины и готов к всеобъемлющему диалогу по программе сотрудничества.

В июне Украину посетила миссия Фонда с ознакомительной целью: новый председатель миссии - Николай Георгиев с 4 июня сменил на посту предыдущего руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать меры, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

30 июля МВФ сообщил, что Совет директоров Международного валютного фонда намерен включить Украину в постпрограммный мониторинг, который предусматривает более частые консультации с представителями власти по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений.