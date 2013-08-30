Доверие британских потребителей выросло до максимума с 2009 года

Потребительское доверие в августе выросло до максимума с 2009 г. на фоне позитивной макроэкономической статистики.

Индекс потребительского доверия Gfk в августе вырос на 3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил -13 пунктов, сообщают Вести.Экономика.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на 2 пункта до -14 пунктов.

"Объяснение, скорее всего, можно найти в том, что в последние месяцы был зафиксирован устойчивый поток позитивных экономических новостей, которые подтверждают рост экономики", - сказал управляющий директор по социальным исследованиям GfK Ник Мун.

Подындекс, характеризующий отношение британцев к ситуации в экономике в ближайшие 12 месяцев, вырос до минус 1 пункта, что является максимумом с апреля 2010 г.

При этом отношение потребителей к личной финансовой ситуации не изменилось.

Резко увеличилась готовность к крупным покупкам, соответствующий индекс вырос на 5 пунктов до -16 пунктов, а это самый высокий уровень с декабря 2010 г.

Экономика Великобритании выросла на 0,7% в квартальном выражении. В годовом выражении показатель вырос на 1,5%. Росли все сектора экономики, включая сектор услуг, сельское хозяйство, промышленное производство и строительство. Рост во всех секторах сразу зафиксирован впервые с III квартала 2010 г. Основным драйвером роста стал сектор услуг, который составляет 78% от общего объема производства.

Согласно прогнозу CBI ВВП Великобритании увеличится в 2013 г. с 1% до 1,2%. В 2014 г. показатель вырастет от 2% до 2,3%, увеличение может произойти в личных доходах, сфере бизнеса и в инвестициях в жилищном строительстве.