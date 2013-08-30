Опасения граждан по поводу ограничения наличных расчетов преувеличены - Нацбанк

Национальный банк Украины считает преувеличенными опасения граждан в связи с введением с 1 сентября ограничений наличных расчетов согласно постановлению Нацбанка №210.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская на брифинге в НБУ.

На вопрос относительно возможных проверок граждан на предмет происхождения средств, предоставляемых в банк для проведения расчетов, представитель Нацбанка пояснила, что никакие изменения в налоговое законодательство в связи с ограничением наличных расчетов не вносились, поэтому налоговые органы будут осуществлять свои проверки субъектов хозяйствования и банков в том же прядке, что и раньше.

«На первичном рынке практически все расчеты осуществляются в безналичной форме. Клиент вносит деньги в кассу организации, и предприятие получает эти средства уже в безналичной форме. Проблемы у кого-то были? Не было...» - отметила Рычаковская.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции зарегистрировало постановление Нацбанка об ограничении наличных расчетов, которое вступает в силу с 1 сентября текущего года. Данным постановлением Нацбанк, в частности, ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.

Согласно разъяснениям Нацбанка, контроль за выполнением требований Национального банка Украины по ограничению наличных расчетов будут осуществлять органы государственной налоговой службы, и Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции за невыполнение этих требований. Также, согласно разъяснениям Нацбанка, требования по ограничению наличных расчетов касаются всех договоров, в том числе заключенных до момента вступления в силу постановления №210, если расчеты по таким договорам осуществляются после его вступления в силу.

Для проведения расчетов на сумму свыше установленных ограничений Нацбанк предлагает использовать такие механизмы, как перевод с использованием текущих счетов, в том числе с использованием платежных карт; внесение наличности в кассу банка с дальнейшим перечислением в пользу получателя; использование счета нотариуса (по договорам, подлежащим нотариальному заверению); открытие счета на третье лицо с установлением особых условий распоряжения средствами на этом счете (предъявление подписанного и заверенного нотариусом договора купли-продажи и т.п.); применение аккредитивной формы расчетов; внесение наличности непосредственно на счет получателя средств.