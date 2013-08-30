Переговоры с МВФ состоятся в ближайшее время

Президент Украины Виктор Янукович, считающий неприемлемым повышение цен на газ для населения, надеется, что в ходе переговоров Международный валютный фонд снимет это требование, ставшее главным препятствием на пути возобновления сотрудничества между Украиной и финансовой организацией.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

«Уже есть понимание с двух сторон, что нам нужно заменить эти требования какими-то другими. И, возможно, найдем понимание. Возможно. Сентябрь и октябрь покажут. Переговорный процесс продолжается», - сказал Янукович, в очередной раз уточнив, что категорически против повышения цен на голубое топливо для населения.

«Никогда, пока я буду у власти, мы этим путем не будем идти», - добавил он.

Вместе с тем Янукович сказал, что Украина крайне нуждается в средствах МВФ, однако не может принять решение в ущерб населению.

Кроме того, глава государства напомнил, что отказ повышать цены на газ для населения приносит значительные убытки для государства.

Президент также сообщил, что в ближайшее время украинская делегация направится в штаб-квартиру МВФ на очередные переговоры.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).

Как сообщал УНИАН, в июле заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Раннее представители МВФ заявляли о том, что Фонд ведет технические дискуссии с правительством Украины и готов к всеобъемлющему диалогу по программе сотрудничества.

В июне Украину посетила миссия Фонда с ознакомительной целью: новый глава миссии - Николай Георгиев с 4 июня сменил на посту предыдущего руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы stand-by. Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.

В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухлетней программы stand-by на почти 16 млрд долл. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Читайте также:

Украина надеется на дальнейшее сотрудничество с МВФ

МВФ намерен включить Украину в постпрограммный мониторинг