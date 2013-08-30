На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В пятницу, 30 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару понизились до 8,1235/8,1275 грн/долл. с 8,1225/8,1260 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов выросли до 10,7535/10,7645 грн/евро с 10,7555/10,7660 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю к 12:00 котировки гривни также повысились до 0,2442/0,2447 грн/рубль с 0,2443/0,2448 на 12:00 торгов.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,2215 (-0,0275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3225/1,3255.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1215/8,1240 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7655/10,7745 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2445/0,2450 грн/рубль.