Янукович увидел в Украине рост пенсий на 42% и зарплат на 59%

Президент Виктор Янукович утверждает, что в Украине начался рост экономики.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

По его словам, о таком росте свидетельствует рост пенсий и зарплат. "У нас растет постепенно ВВП, зарплаты и пенсии. Это самое главное. В частности, пенсии выросли за три года на 42,4%. Зарплата выросла на 59%», - заявил Янукович.

В то же время он признал, что «довольно много есть просчетов». «В том числе из-за некомпетентности руководителей направлений, местных руководителей, министров. Они не хотят учиться. Есть застой. У чиновников не хватает внимания к людям”, - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что если не будет развиваться экономика, если не будет улучшаться жизнь людей, осуществляться справедливая социальная политика - все это будет работать против власти, против Президента.

“Поэтому система власти таким образом построена, что мотивация Президента, мотивация власти - чтобы было в стране лучше, а для оппозиции чем хуже - тем лучше”, - заметил он.

Янукович уверен, что умные люди понимают, кто работает на государство, а кто против него, кто лишь играет в политику, а кто живет жизнью людей.

По его словам, проблемы в экономике имеют как субъективные, так и объективные причины. "Я буду несправедлив, если скажу, что я всем доволен. В месте стем буду несправедлив, если буду всем недоволен. Есть объективные причины: слишком высокая цена на газ и мировой экономический кризис. Мы реагируем на мировой кризис", - сказал он.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).