Правительство России одобрило реструктуризацию кредита Кипру на 2,5 млрд евро

Правительство РФ одобрило условия реструктуризации российского кредита Кипру, сообщил сегодня журналистам замглавы Минфина Сергей Сторчак, передает ИТАР-ТАСС.

"На последнем заседании правительства окончательно одобрили", - сказал он, пояснив, что Россия согласилась с облегчением условий выплат кредита.

"Условия были: платеж был единовременным, а сейчас он растянутый", - отметил замминистра. По его словам, начиная с 2016 года Кипр должен сделать восемь равных полугодичных платежей. "А до этого продолжится льготный период, в течение которого они будут выплачивать льготную процентную ставку, сниженную с 4,5% до 2,5%", - сообщил Сторчак.

Кипр еще в январе этого года официально попросил Россию о продлении на 5 лет срока оплаты кредита, предоставленного в связи с просьбой предыдущего правительства Димитриса Христофиаса, учитывая сложное финансовое положение, в котором кипрские банки оказались из-за долгового кризиса в Греции. Соответствующее двустороннее соглашение было подписано в декабре 2011 года. По его условиям, Кипру было выделено 2,5 млрд евро под 4,5% годовых на 4,5 года.

Однако уже к середине 2012 года стало очевидно, что предоставленных средств не хватит для выхода из финансового кризиса, поскольку встал вопрос о необходимости рекапитализации ведущих кипрских банков в соответствии с требованиями ЕС. Власти Кипра вынуждены были обратиться за помощью к партнерам по Еврогруппе и МВФ.

Вопрос о возможности пересмотра условий российского кредита много раз обсуждался в контексте подготовки антикризисной программы ЕС и МВФ для Кипра. Российская сторона неоднократно заявляла, что может подключиться к оказанию помощи Кипру только после того, как республика достигнет соглашения о финансовом содействии со стороны партнеров по Евросоюзу.

В марте 2013 года переговоры нового правительства Кипра только что пришедшего к власти президента Никоса Анастасиадиса с "тройкой" международных кредиторов / Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ/ завершились согласованием меморандума об условиях выделения кредита в размере 10 млрд евро, первый транш которого поступил на остров в середине апреля.

В мае министр финансов республики Харис Георгиадис сообщил, что он направил "официальный письменный запрос российскому министру" относительно реструктуризации кредита. "Я объяснил, что мы завершили работу над меморандумом с "тройкой" и получили содействие наших европейских партнеров, а теперь ожидаем поддержки со стороны России в рамках этих договоренностей", - сказал он.