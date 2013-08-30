Кинах: Украина может потерять 2,5 млрд долл. из-за торговых войн с Россией

Украина может потерять до 2,5 млрд долл. во втором полугодии, если Россия продолжит торговые войны, проявившиеся , в частности, в блокаде украинских товаров на украино-российской таможне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

«По нашим предварительным подсчетам, в случае дальнейшей эскалации проблем торговых отношений Украины с Российской Федерацией наши потери могут достигнуть от 2,3 до 2,5 млрд долл. только во втором полугодии», - сказал он.

Также Кинах отметил, что правительствам Украины и России нужно начать вести серьезные переговоры для решения невыгодного обеим сторонам торгового конфликта.

«Мы уверены, что сегодня как никогда Украине нужно без эмоций, без политических или личных ярлыков садиться за стол переговоров с нашими российскими партнерами и, исходя из того, что Украина является членом Всемирной торговой организации, … цивилизовано, без экономического или политического давления решать вопросы», - сказал Кинах.

По словам президента УСПП, Украине нужно искать новые рынки сбыта, в частности в странах Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, а также в некоторых районах Африки.

«Экспорт Украины недиверсифицированный, и, по сути, имеем сегодня порядка 25% экспорта наших товаров в РФ. В некоторых отраслях процент выше… Мы по этому поводу ощущаем одностороннюю зависимость», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл.

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговли с ЕС. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что украинские товары пересекают российскую границу в штатном режиме. При этом предприниматели опровергли эту информацию, сообщив о продолжении блокады.

Кроме того, 27 августа коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении специальной защитной пошлины на столовую и кухонную фарфоровую посуду, произведенную в Украине и Китае, с 29 сентября 2013 года по 28 сентября 2016 года.