Профицит платежного баланс Украины в январе-июле составил 1,9 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-июле текущего года составил 1,9 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года дефицит платежного баланса составлял 0,3 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Сальдо сводного платежного баланса в июле было отрицательным (-298 млн долл. США), но с начала года осталось положительным – 1,9 млрд долл. США (за соответствующий период 2012 года дефицит составлял 0,3 млрд долл. США)» - говорится в сообщении Нацбанка.

По информации Нацбанка, в июле второй месяц подряд платежный баланс сведен с дефицитом в 298 млн долл. за счет дефицита по статье «кредиты и облигации» (статья финансового и капитального счета - УНИАН) в 471 млн долл., дефицит по которой зафиксирован также второй месяц подряд. «Это обусловлено низким уровнем рефинансирования новыми привлечениями текущих выплат частного сектора. Чистые погашения банковского сектора составляли 121 млн долл. США, реального сектора – 191 млн долл. США. Сократилась также задолженность сектора общегосударственного управления на 159 млн долл. США», - отмечается в сообщении регулятора.

В то же время, по информации Нацбанка, в целом по финансовому и капитальному счету сформировался профицит в 1,1 млрд долл. США, в первую очередь за счет прямых и портфельных иностранных инвестиций.

«Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июле составил 905 млн долл. США и был наибольшим с начала года. Почти весь объем поступлений был направлен в реальный сектор», - сообщил Нацбанк.

По данным НБУ, дефицит текущего счета в июле почти не изменился в годовом выражении и составил 1,4 млрд долл., в то время как по итогам января-июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года дефицит снизился на 15,28%, или на 1,1 млрд долл. - до 6,1 млрд долл.

Экспорт товаров в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократился на 8,3% - до 5,3 млрд долл. прежде всего за счет снижения поставок железнодорожных вагонов на 33,7%, вследствие чего экспорт продукции машиностроения снизился на 31,8%. Импорт товаров за указанный период снизился на 5,5% - до 7,3 млрд долл., прежде всего вследствие снижения импорта энергоносителей на 23,2%.

Прирост наличной валюты вне банков в июле составил 0,5 млрд долл., а в целом по итогам января-июля — сократился в 1,6 раза в годовом выражении – до 1,4 млрд долл. В июле проведено плановое погашение кредита МВФ на 0,4 млрд долл. На 1 августа объемы международных резервов составили 22,7 млрд долл., что обеспечивает финансирование будущего импорта на 2,7 месяца.

Как сообщал УНИАН, в июне платежный баланс сведен с дефицитом 1,1 млрд долл. за счет дефицита по капитальному и финансовому счету. Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в первом полугодии составил 2,2 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года дефицит платежного баланса составил 1,1 млрд долл.