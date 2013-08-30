Ассоциация с ЕС увеличит американские инвестиции в Украину - посол США

Подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом увеличит количество инвестиций американских компаний в экономику Украины.

Об этом заявил сегодня посол Соединенных Штатов Америки Джефри Пайетт во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Подписание Соглашения об ассоциации будет весьма важным фактором, который будет иметь влияние на американские компании, и бизнес начнет инвестировать в Украину. Это будет хороший сигнал для бизнеса», - сказал Пайетт.

При этом он добавил, что многие американские компании заинтересованы инвестировать и вести бизнес в Украине.

Пайетт отметил, что США надеется, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет заключено во время Вильнюсского саммита «Восточного партнерства».

В свою очередь Азаров проинформировал, что Украина продолжает последовательно готовиться к саммиту в Вильнюсе.

«Украина сейчас готовится к саммиту в Вильнюсе. Для нас это историческое событие, которое подытоживает целый этап нашего развития. И Президент, и правительство последовательно реализуют линию на европейскую интеграцию Украины», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 28-29 ноября этого года в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства». На саммите Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об ассоциации при условии выполнения официальным Киевом трех условий: реформирование избирательного законодательства, решение проблемы избирательного правосудия и продолжение реформ в рамках выполнения Повестки дня ассоциации.

29 августа Президент Украины Виктор Янукович в интервью четырем украинским телеканалам заявил, что сегодня не существует препятствий для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.