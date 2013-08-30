Amazon отменил «ценовое равенство»

Крупнейший магазин онлайн-торговли Amazon отказался от принудительного навязывания цен продавцам. Об этом 30 августа пишет газета The Daily Telegraph, передает lenta.ru.

Решение Amazon затронет только европейский рынок. Суть нововведений заключается в отказе интернет-гиганта от политики «ценового равенства», когда сотрудничающие с ним продавцы и электронные магазины обязывались не продавать продукцию дешевле, чем делали совместно с Amazon. Подобная практика вызывала массу протестов со стороны мелких продавцов, которые жаловались на интернет-гиганта в антимонопольные инстанции.

Отмена «ценового равенства» стала реакцией Amazon на антимонопольные разбирательства в Великобритании и Германии. В Соединенном Королевстве уже заявили, что следственные действия в отношении Amazon будут прекращены, в то время как в ФРГ намерены дождаться первых результатов новой политики.

В середине августа Reuters со ссылкой на исследовательскую компанию Mintel сообщило, что объем интернет-торговли в Европе в 2013 году достигнет 188 миллиардов евро. Это на 22 миллиарда больше, чем в 2012 году. Amazon занимает 9,8 процента рынка. Его ближайшим конкурентом является немецкий онлайн-магазин Otto, чья рыночная доля чуть превышает три процента. Mintel прогнозирует, что при сохранении нынешних тенденций Amazon станет крупнейшим продавцом в Европе не ранее 2021 года.