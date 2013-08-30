Дефицит госбюджета в январе-июле вырос в 1,8 раза

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года составил 30,270 млрд грн, что в 1,79 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,936 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-июль текущего года составил 34,228 млрд грн. Общий фонд госбюджета за указанный период выполнен с дефицитом 31,416 млрд грн, что на 12,280 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-июль 2013 года. Сравнительные данные за аналогичный период прошлого года по дефициту сводного бюджета и общего фонда госбюджета не приводятся.

За семь месяцев текущего года поступления в госбюджет Украины составили 189,849 млрд грн, что на 3,269 млрд грн, или на 1,75%, больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 247,378 млрд грн, что на 6,437 млрд грн, или на 2,67%, больше показателя за январь-июль прошлого года. Против января-июля 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 6,045 млрд грн, или на 3,77%, - до 166,286 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за семь месяцев 2013 года составили 219,867 млрд грн, что на 9,64%, или на 19,329 млрд грн, больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-июнь т.г. составила 281,312 млрд грн, что на 9,54%, или на 24,507 млрд грн, больше показателя за январь-июль прошлого года. Против января-июля 2012 года кассовые расходы общего фонда госбюджета выросли на 13,69%, или на 23,85 млрд грн, - до 198,001 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года по сравнению с также дефицитом по итогам первого полугодия 2012 года вырос в 3,4 раза - до 22,746 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-июнь текущего года составил 28,044 млрд грн, что в 2,9 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий фонд государственного бюджета за указанный период выполнен с дефицитом 24,629 млрд грн, что в 5,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время на 11,967 млрд грн меньше росписи на январь-июнь 2013 года.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.