Экономика еврозоны улучшается и возвращает себе доверие

Последние статистические данные показывают, что ситуация в экономике еврозоне постепенно улучшается, а это дает надежды на рост в III-IV кварталах текущего года, сообщают Вести.ru.

Безработица в странах еврозоны в июле составила 12,1%, свидетельствуют данные Статистического управления ЕС.

Хотя этот уровень является крайне высоким и он сохраняется уже пятый месяц подряд, аналитики оценивают ситуацию позитивно, так как связывают это с восстановлением экономики.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, не ожидали роста или снижения безработицы.

При этом безработица среди молодежи продолжила расти и составила 24%.

Общее число безработных упало на 15 тыс. и составило 19,23 млн.

Безработица в ЕС также не изменилась и осталась на уровне 11%, общее число безработных выросло 33 тыс. до 26,65 млн.

Еврокомиссия ожидает, что безработица в еврозоне в 2013 г. составит 12,2%, а в 2014 г. снизится до 12,1%.

Также сегодня были опубликованы данные по инфляции. Потребительские цены выросли на 1,3% в месячном выражении, а это минимальные темпы с апреля текущего года.

Аналитики ожидали снижения до 1,4%.

Стоимость энергоносителей упала на 0,4% в августе, продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 3,3%, стоимость услуг выросла на 1,5%.

Прогноз ЕЦБ предполагает инфляцию в 2013 г. на уровне 1,4% при верхней границе целевого диапазона в 2%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в августе до 95,2 пункта по сравнению с 92,5 пунктами в прошлом месяце.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста показателя до 93,8 пункта.

Показатели демонстрируют восстановление экономики еврозоны после 6 кварталов рецессии.

Индекс доверия европейских промышленных компаний подрос до -7,9 пункта с -10,6 пункта в июле. Показатель доверия в секторе услуг вырос до -5,3 пункта с -7,8 пункта, а индекс потребительского доверия составил -15,6 пункта.