Азаров: механизмы ВТО позволят свести риски торговых конфликтов с Россией к нулю

После подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом механизмы Всемирной торговой организации позволят свести риски торговых конфликтов с Российской Федерацией к нулю.

Об этом сказал премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"В чем суть вопроса и в чем выражается обеспокоенность российской стороны в связи с подписанием Соглашения о зоне свободной торговли Европейского Союза и Украины? Что такое зона свободной торговли? Это максимальное устранение торговых барьеров на пути движения товаров между странами ЕС и Украиной. Российская сторона опасается, что в этом случае европейские товары через Украину пойдут в страны Таможенного союза, поскольку между странами Таможенного союза и Украиной также действует Договор о зоне свободной торговли", - сказал Азаров.

По его мнению, теоретически основания для таких опасений есть.

"А практически, используя механизмы, предусмотренные ВТО, например, сертификат происхождения, совместные пункты таможенного контроля, можно эти риски свести практически до нуля. Есть ряд других вопросов, которые ставила российская сторона и на которые мы дали полные и абсолютно объективные ответы", - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 августа заявил, что Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом придется принять защитные меры.

"Если наши соседи (Украина) пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины неизбежно хлынут товары достаточно неплохие по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они будут выдавливать с собственно украинского рынка товары именно украинского производства. Тогда странам Таможенного союза придется подумать о защитных мерах", - заявил Путин.

Он пояснил, что в такой ситуации будет трудно понять маркировку товаров, страну их происхождения, что поставит российских производителей в "достаточно сложное положение".

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