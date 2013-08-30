Нацбанк обязал нотариусов контролировать наличные расчеты

Национальный банк Украины обязал нотариусов с 1 сентября контролировать выполнение своих требований по ограничению наличных расчетов на сумму свыше 150 тыс. грн по договорам купли-продажи между физическими лицами.

Об этом говорится в письме-разъяснении Нацбанка о проведении расчетов в безналичной форме по договорам купли-продажи, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, если сумма договора купли-продажи, который заключается между физическими лицами, превышает 150 тыс. грн, то нотариус должен осуществлять заверение такого соглашения только после того, как убедится, что стороны выполнили требование о проведении расчетов в безналичной форме.

Нацбанк также разъяснил, какие документы должны предоставлять граждане нотариусам в зависимости от формы расчета.

В письме сообщается, что физические лица имеют право осуществлять расчеты по договору купли-продажи на сумму, превышающую 150 000 грн, путем перечисления средств с текущего счета покупателя на текущий счет продавца, внесения или перечисления средств на депозитный счет продавца, путем внесения средств на депозит на отдельный текущий счет нотариуса, применения аккредитивной формы расчета, путем внесения наличных на текущий счет продавца.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции зарегистрировало постановление Нацбанка об ограничении наличных расчетов, которое вступает в силу с 1 сентября текущего года. Данным постановлением Нацбанк, в частности, ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн. Согласно разъяснениям Нацбанка, контроль за выполнением требований Национального банка Украины по ограничению наличных расчетов будут осуществлять органы государственной налоговой службы, и Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции за невыполнение этих требований. Также, согласно разъяснениям Нацбанка, требования по ограничению наличных расчетов касаются всех договоров, в том числе заключенных до момента вступления в силу постановления №210, если расчеты по таким договорам осуществляются после его вступления в силу. Для проведения расчетов на сумму свыше установленных ограничений Нацбанк предлагает использовать такие механизмы, как перевод с использованием текущих счетов, в том числе с использованием платежных карт; внесение наличности в кассу банка с дальнейшим перечислением в пользу получателя; использование счета нотариуса (по договорам, подлежащим нотариальному заверению); открытие счета на третье лицо с установлением особых условий распоряжения средствами на этом счете (предъявление подписанного и заверенного нотариусом договора купли-продажи и т.п.); применение аккредитивной формы расчетов; внесение наличности непосредственно на счет получателя средств.