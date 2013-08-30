ВВП Индии вырос на 4,4%

Рост ВВП Индии остается ниже целевых 5% третий квартал подряд на фоне усилий властей по оживлению инвестиций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передают Вести.ru.

Во II квартале этого года индийская экономика выросла на 4,4% по сравнению с тем же кварталом 2012 г. В I квартале ВВП Индии увеличился на 4,8%.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста в 4,7%.

Слабые показатели роста экономики могут усилить давление на правительство и Центральный банк страны с требованиями остановить обвал курса рупия.

За последний фингод экономика Индии увеличилась на 5%, тогда как средний 10-летний показатель находится на уровне около 8%.

Дефицит текущего счета вырос до 4,8% ВВП, тогда как Центральный банк оценивает устойчивый показатель в 2,5% ВВП. При этом потребительские цены выросли на 9,64%, оптовая инфляция составила 5,79%, что также выше цели ЦБ на уровне 5%.

Третья по величине экономика Азии сталкивается с растущими рисками из-за большого дефицита текущего счета, замедления роста экономики, бюджетного дефицита и роста объемов проблемных кредитов в банках.

С начала года рупия упала более чем на 16%. Центральный банк Индии объявил о планах покупки долгосрочных государственных облигаций после роста их доходности, так как это угрожает экономическому росту. Эти меры также должны позволить несколько замедлить падение рупии.

Напомним, индийская рупия продолжает стремительно дешеветь на фоне новостей о возможном начале войны в Сирии.

Курс по отношению к доллару США 27 августа упал более чем на 2% и составил 65,65 рупии за доллар.