Экономика Бразилии выросла на 3,3%

Экономика Бразилии во II квартале текущего года выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом в годовом выражении ВВП страны увеличился на 3,3%, сообщают Вести.ru.

Результат оказался гораздо лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали увеличение показателя на 0,9% в квартальном выражении и на 2,5% в годовом.

В I квартале экономика страны прибавила лишь 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Ранее эксперты пересмотрели прогноз по росту ВВП Бразилии в этом году в худшую сторону до 2,2% с 2,21%, а в следующем году - до 2,4% с 2,5%.

Инфляция, по их мнению, составит в этом году 5,80% (ранее ожидалось 5,74%), а по итогам 2014 г. потребительские цены вырастут на 5,84% (ранее ожидалось 5,80%).