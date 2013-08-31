Китай обнародовал список 500 крупнейших компаний страны

В Китае составлен список 500 крупнейших компаний страны, который возглавила нефтяная корпорация Sinopec. Об этом сообщается в обнародованном сегодня докладе Китайской конфедерации предприятий и Китайской ассоциации директоров предприятий, передает ИТАР-ТАСС.

"Список был составлен на основе размера доходов компаний. В прошлом году прибыль Sinopec составила 2,83 трлн юаней (458,6 млрд долларов), что является лучшим показателем среди предприятий Поднебесной. Вторую строчку занял нефтехимический гигант PetroChina с объемом доходов 2,68 трлн юаней (438 млрд долларов)", отмечается в докладе.

В десятку крупнейших предприятий также вошли Государственная электросетевая корпорация Китая, Торгово-промышленный банк Китая, Строительный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, China Mobile, Китайская государственная инженерно-строительная корпорация и Китайская национальная офшорная нефтегазовая корпорация.

Суммарный объем доходов 500 компаний, входящих в список, составил 50,02 трлн юаней (8,17 трлн долларов), что на 11,41% выше итогов 2011 года.