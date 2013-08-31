Конституционный суд Португалии запретил увольнять госслужащих

Конституционный суд Португалии постановил, что законопроект, позволяющий правительству увольнять работников государственного сектора, которые не смогут пройти переподготовку, является незаконным.

Тем самым блокируется проведение реформы, которое имеет решающее значение, для того чтобы выполнить условия для получении пакета финансовой помощи суммой в 78 млрд евро, сообщают Вести.ru.

Решение суда было объявлено 29 августа, всего через пять месяцев после того как суд не одобрил сокращения государственных расходов до 1,3 млрд евро. Тогда правительство было вынуждено переписать бюджет, в котором было предусмотрены меры по сокращению дефицита, что было согласовано с международными кредиторами.

Отклонение законопроекта о “переквалификации работников общественного сектора”, который позволил бы государству увольнять работников, после того как они провели год в резервных списках, означает, что правительству придется переписать пакет реформ, направленных на сокращение в 4,7 млрд евро.

Это уже третий раз за год, когда суд отклонил важные реформы правительства, которые расценены как противоречащие конституции.

Решение нанесло очередной удар по премьер-министру Педро Пасуш Коэлью, и это менее чем через два месяца, после того как в его правоцентристской коалиции чуть не произошел окончательный раскол из-за разногласий по поводу мер жесткой экономии.