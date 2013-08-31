Забастовки могут парализовать добычу золота в ЮАР

В Южно-Африканской Республике продолжается конфликт профсоюзов с корпорациями на почве повышения оплаты труда. В последнюю неделю августа в стране прошла массовая забастовка строителей и работников аэропортов.

В начале сентября к акциям протеста намерены присоединиться работники золотодобывающих компаний. Многотысячная акция протеста начнется во вторник, 3 сентября. Компании уже получили письменные предупреждения о проведении забастовки, сообщают Вести.ru.

Первые акции протеста в золотодобывающей отрасли ЮАР в этом году начались еще весной. Многие эксперты отметили, что протестные настроения среди рабочих сохраняются с того момента, когда произошел массовый расстрел бастующих на платинодобывающей шахте Марикана в августе 2012 г.

Поводом для новой волны забастовок стал провал переговоров между Национальным профсоюзом шахтеров ЮАР и представителями золотодобывающих компаний.

В профсоюзе требовали увеличения заработной платы для горняков на 60%. Ряд наиболее радикально настроенных представителей профсоюза требовали повысить зарплату на 150%.

Сторону золотодобывающих компаний – AngloGold Ashanti, Evander Gold, Gold Fields, Harmony Gold, Sibanye Gold и ряда других – представляла Торгово-промышленная палата горнодобывающей отрaсли ЮАР. Чиновники палаты предложили увеличение зарплаты всего на 6 – 6,5%.

В результате профсоюз шахтеров отказался продолжать переговоры и пригрозил провести общенациональную забастовку. Национальный профсоюз шахтеров представляет 64% от 120 тыс. рабочих золотодобывающего сектора ЮАР.

По ряду оценок, полная остановка золотодобывающей промышленности будет стоить экономике ЮАР 35 млн долл. в день.