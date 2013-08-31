Баррозу: Европа показала устойчивость перед лицом финансового кризиса

Евросоюз выдержал "стресс-тест" в результате "самого серьезного финансового кризиса со времен Второй мировой войны", заявил в субботу глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, выступая на заключительном заседании Европейского форума Альпбах, сообщает РИА «Новости».

Кризис евро был вызван, по его словам, не ошибочной политикой Евросоюза, а "безответственными" действиями некоторых компаний и государств. Однако у Евросоюза не было в тот момент достаточных "механизмов солидарности" для разрешения кризиса. "Мы строили спасательные шлюпки посреди шторма. Каждый понимает, что это не очень удобно", - сказал Баррозу.

Год назад многие были уверены, что Греция выйдет из еврозоны, но Греция осталась, подчеркнул он. В будущем году в еврозону войдет восемнадцатое государство - Латвия, а Евросоюз увеличился в этом году до 28 государств после вхождения Хорватии. "Вопреки всем прорицателям, Европа показала удивительную устойчивость. Силы интеграции в Европе мощнее, чем силы дезинтеграции", - заявил Баррозу.

По его словам, мировому сообществу недостает сегодня двух важнейших элементов для устойчивого развития - солидарности и ответственности.

Баррозу участвовал в совещании высокого уровня за закрытыми дверями на тему "Новые идеи для справедливой глобализации", впервые проходившем по его инициативе в тихой тирольской деревне в рамках ежегодного Европейского форума Альпбах. В совещании должен был принять участие генсек ООН Пан Ги Мун, вынужденный сократить свой визит в Австрию из-за ситуации вокруг Сирии. ООН представляла на форуме заместитель генсека по гуманитарным вопросам баронесса Валери Амос.

В завершившемся в субботу двухдневном совещании приняли участие, в частности, президент Австрии Хайнц Фишер, президент Танзании Джакайа Киквете, директор Международного института прикладного системного анализа (IIASA) Павел Кабат, известный экономист Джеффри Сакс и один из ведущих мировых специалистов по изменению климата Раджендра Пачаури.