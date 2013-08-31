Стоимость жилья в Британии растет 11-й месяц подряд

Цены на жилую недвижимость в Великобритании в августе выросли на 0,6% и достигли 170,514 тыс. фунтов стерлингов. В годовом выражении цены выросли на 3,5%, свидетельствуют данные Nationwide Building Society, сообщают Вести.ru.

Стоимость жилья в Британии растет уже 11 месяцев. Ожидается, что рост цен в этом году продолжится.

Эксперты считают, что такая динамика стала возможной благодаря росту потребительского доверия и программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса Funding for Lending Scheme (FLS), запущенной в августе прошлого года.