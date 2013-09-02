Роберто Азеведо официально возглавил ВТО

Новый генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) – бывший постоянный представитель Бразилии в ВТО Роберто Азеведо сегодня вступил в должность.

Об этом сообщается на сайте ВТО.

Ожидается, что со своей инаугурационной речью Азеведо выступит на заседании Генерального Совета ВТО 9 сентября.

Вместе с тем новый гендиректор ВТО намерен принять участие в саммите G-20 в Санкт-Петербурге 5-7 сентября.

Как сообщал УНИАН, решение о назначении Азеведо гендиректором ВТО было принято на специальном совещании Генсовета организации 14 мая.

Новый пост Азеведо будет занимать 4 года.

Азеведо стал первым представителем стран Латинской Америки с момента создания ВТО в 1995 году (ранее с 1947 г. – ГАТТ).