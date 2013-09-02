Аналитики прогнозируют рост цен на золото

На фоне сирийского кризиса цена золота на мировых рынках способна подскочить до 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию из-за поиска инвесторами "безопасной гавани" для вложений и страхования геополитических рисков. Такой прогноз аналитиков банков лондонского Сити опубликовал британский еженедельник "Санди телеграф". Вместе с тем, в последнее время котировки драгметалла пережили заметные колебания, сообщает ИТАР-ТАСС.

В минувшую среду, когда Запад озвучивал все более воинственную риторику в отношении ближневосточной республики и участники рынков спешили обезопасить свои инвестиции, цены на "желтый металл" превысили отметку в 1433 доллара за тройскую унцию. Это стало максимальным показателем с середины мая. Однако неделя торгов завершилась для драгметалла в пятницу на уровне 1395 доллара за указанную меру.

Снижение цен было отмечено на фоне проявившихся проблем с формированием антисирийской коалиции, когда британские парламентарии неожиданно отклонили в четверг предложение премьер-министра страны Дэвида Кэмерона о проведении военного вмешательства в сирийский кризис. Хотя при этом котировки по золоту остаются намного выше минимума в 1180 долларов за тройскую унцию в конце июня.

Специалисты банков HSBC и Citygroup утверждают, основываясь на выводах технического анализа, что цены на "желтый металл" находятся сейчас на траектории движения к 1500-1532 долларам за тройскую унцию. Поддержку рынку обеспечивают повышенный спрос на ювелирные изделия в Китае и Индии (на фоне упавших ранее цен) и угроза перебоев поставок золота из-за отраслевой стачки в ЮАР, заявленной на следующую неделю.

При этом считается, что ценовой скачок по драгметаллу может оказаться недолговечным - многие аналитики опасаются, что Федеральная резервная система США скоро начнет сворачивать программы стимулирования американской экономики. В случае, если этот шаг действительно будет предпринят в сентябре, цены на золото грозят упасть, так как этот рынок поддерживался, в том числе, притоком ликвидности на фоне мер монетарного регулятора Соединенных Штатов.

В сентябре 2011 года цена драгметалла достигла пика в 1900 долларов за тройскую унцию. Но с учетом инфляции, как отметил еженедельник, это несопоставимо ниже максимума в 873 долларов в 1980 году - в пересчете на сегодняшние деньги, это 2475 доллара за тройскую унцию.