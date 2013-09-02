Деловая активность в Китае выросла впервые за 4 месяца

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая по версии банка HSBC вырос в августе впервые за 4 месяца благодаря восстановлению внутреннего спроса, сообщают Вести.ru.

Хорошие данные приводят еще один аргумент в пользу мнения экономистов о предотвращении резкого спада во второй по величине экономике мира. Индекс PMI от HSBC в августе составил 50,1 пункта, показав резкий рост по сравнению с июлем, когда показатель находился на отметке 47,7 пункта.

Банк HSBC опубликовал свой индикатор на следующий день после выхода официального индекса PMI. Данные от государственного статистического ведомства также показали восстановление экономики. Показатель вырос до максимума более чем за год мощного роста новых заказов.

Официальный индекс составил 51 пункт против 50,3 в июле.

Напомним, чтобы оживить экономику, которая замедлялась в 12 из последних 14 кварталов, власти снизили налоги для малых предприятий и увеличили инвестиции в инфраструктурные проекты и железные дороги.

Тем не менее аналитики предупреждают, что не стоит надеяться на фантастическое возвращение экономики Поднебесной к прежним темпам роста. Скорее всего, считают эксперты, в этом году рост ВВП составит всего 7,5% - минимум за последние 23 года.