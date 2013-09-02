Ахметов: ситуация на российской границе сделает Украину сильнее

Президент компании СКМ Ринат Ахметов считает, что ситуация с ограничением импорта отдельных групп товаров украинского производства должна сделать Украину сильнее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 1 сентября на брифинге в Донецке.

«Каждая ситуация должна делать нас сильнее. От этой ситуации громко сказано «торговая война с Россией». Такого не знаю. То что произошло на границе - эта ситуация сделает сильней Украину, украинский бизнес и каждого украинца. Мы из этого должны извлечь опыт. Посмотреть на себя, что мы делали правильно, что мы делали неправильно. Правильно проанализировать, чтобы от этого мы в будущем стали сильнее. И чтобы мы от этого не зависели. Чтобы от Украины зависело, а Украина не зависела», - отметил Ахметов.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины заявила, что Таможенная служба России включила в перечень «рисковых» всех без исключения украинских импортеров, что фактически на неопределенное время заблокировало поставки товаров из Украины. В российском кабинете министров отметили, что решения на уровне правительства России относительно регулировании импорта украинских товаров не принимались. Премьер Украины Николай Азаров заявлял, что определенные проблемы в торговом сотрудничестве с Россией есть, и они, вероятно, связаны с образованием и структуризацией Таможенного союза.

18 августа советник Президента России Глазьев заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом таможенное администрирование может быть усилено. Киев рассчитывает подписать это соглашение на ноябрьском саммите в Вильнюсе.

20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что Федеральная таможенная служба России уведомила о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров.

Вместе с тем 21 августа начальник Белгородской таможни на российско-украинской границе генерал-майор таможенной службы Анатолий Ушаков заявил российским СМИ, что таможня "работает в прежнем режиме с применением дополнительных процедур контроля по отношению к украинским товарам". "Указаний об отмене режима пока не поступало", - сообщил начальник таможни.