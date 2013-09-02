С 1 сентября расчет наличными ограничен до 150 тысяч гривен

В Украине с 1 сентября вступило в силу постановление Национального банка Украины об ограничении наличных расчетов.

Данным постановлением Нацбанк, в частности, ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.

Для проведения расчетов на сумму свыше установленных ограничений Нацбанк предлагает использовать такие механизмы как перевод с использованием текущих счетов, в том числе с использованием платежных карт; внесение наличности в кассу банка с дальнейшим перечислением в пользу получателя; использование счета нотариуса (по договорам, подлежащим нотариальному заверению); открытие счета на третье лицо с установлением особых условий распоряжения средствами на этом счете (предъявление подписанного и заверенного нотариусом договора купли-продажи и т.п.); применение аккредитивной формы расчетов; внесение наличности непосредственно на счет получателя средств.

По информации Нацбанка, размер комиссионного вознаграждения за проведение расчетов и курсы обмена иностранной валюты на гривню будут устанавливаться банками самостоятельно.

В то же время Нацбанк обратился к Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) с предложением совместно с банками оптимизировать структуру доходов, чтобы не допустить дополнительной финансовой нагрузки на граждан в части уплаты комиссий банкам за перевод средств. Также регулятор рекомендует получать информацию о деятельности и финансовом состоянии банков Украины на официальном сайте НБУ.