В Беларуси госдолг вырос на 9,7%

Минск. Государственный долг Беларуси на 1 августа 2013 года составил 141,2 трлн рублей (15,7 млрд долл.) и увеличился по сравнению с началом года на 12,5 трлн рублей (1,4 млрд долл.), или на 9,7%. б этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

«Увеличение госдолга в 2013 году в основном обусловлено ростом внешней государственной задолженности», - отметили в Минфине Беларуси.

Так, внешний государственный долг, по состоянию на 1 августа 2013 года, составил 12,4 млрд долл., увеличившись с начала года на 398,6 млн долл., или на 3,3% (с учетом курсовых разниц).

При этом, внутренний госдолг, по состоянию на 1 августа т.г., составил 31,1 трлн рублей (3,5 млрд долл.), увеличившись с начала года на 5,2 трлн рублей (578,4 млн долл.).

«Увеличение внутреннего государственного долга в 2013 году обусловлено размещением валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц в размере 625,3 млн долл., или 5,4 трлн рублей, и снижением официального курса белорусского рубля по отношению к доллару», - отметили в Министерстве финансов Беларуси.

Справка УНИАН. Погашение внутреннего госдолга Беларуси с начала 2013 года составило 0,8 трлн рублей (88,99 млн долл.). В 2013 году Беларусь привлекла 1590,8 млн долл. (880 млн долл. по кредиту АКФ ЕврАзЭС, 351,4 млн долл. по государственному экспортному кредиту правительства России на цели строительства АЭС, 276,1 млн долл. по кредитам банков КНР и 83,3 млн долл. по кредитам МБРР) и осуществила плановое погашение внешнего государственного долга на сумму 1 млрд 143,6 млн долл. В том числе выполнение обязательств перед МВФ по кредиту «стэнд-бай» составило 956,4 млн долл., по кредитам правительства России – 75 млн долл., по кредиту Банка экономического и социального развития Венесуэлы – 48,8 млн долл., по кредитам банков КНР – 58,4 млн долл. По прочим внешним государственным займам выплачено 5 млн долл.