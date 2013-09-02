США могут поднять потолок госдолга из-за дебатов по Сирии

Голосование в конгрессе по поводу начала военной кампании США против Сирии может нанести дополнительный косвенный ущерб, так как у законодателей почти не останется времени для обсуждения возможности повышения лимита государственного долга.

Такая ситуация повышает вероятность того, что американские законодатели согласятся временно повысить верхний предел объема заимствований.

У палаты представителей будет всего 9 законодательный дней в сентябре после возвращения с каникул 9 сентября. Многие аналитики отмечали, что этого времени едва хватает на принятие закона о государственном финансировании перед началом нового фискального года, который начинается 1 октября.

Но теперь большая часть этого времени будет занята дебатами по вопросам разрешения использования военной силы для атак по Сирии, сообщают Вести.ru.

Республиканцы и демократы по-прежнему имеют принципиально разные позиции по вопросам сокращения долга США и дефицита федерального бюджета, поэтому шансы на достижение соглашения, которое заменило бы секвестр и повышение лимита госдолга, значительно снизились.

Ранее Минфин США предупредил, что США достигнут своего лимита заимствования к середине октября и, вероятно, будут не в состоянии финансировать все расходы федерального бюджета.

Чиновники в правительстве и экономисты ожидали достижения потолка госдолга в 16,69 трлн долл. этой осенью, но середина октября – это более ранний срок, чем некоторые ожидали.

Министр финансов Джек Лью отметил, что после достижения предела долга можно будет осуществлять расходы только по 80 статьям в месяц, включая зарплаты военным и выплаты по социальному обеспечения, остаток денежных средств на этот момент составит около 50 млрд долл.

Глава казначейства заявил, что нельзя точно определить, когда ведомство исчерпает эти средства, если соглашение не будет достигнуто, но ситуация может быстро привести к острой нехватке денежных средств.

Многие республиканцы рассматривают необходимость повышения лимита в качестве рычага давления на Обаму, для того чтобы потребовать сокращения некоторых федеральных программ.

Некоторые чиновники признают, что голосование по Сирии усложнит обсуждение бюджетных вопросов, которые стоят на повестке дня, но добавляют, что решение о начале военных действий сейчас в приоритете.

Напомним, что в 2011 г. сложность переговоров стоила США высшего рейтинга от агентства S&P. Зимой 2012 г. весь финансовый мир также был в напряжении. Неопределенность относительно государственного долга, в сочетании с ситуацией на Ближней Востоке, станет дополнительным дестабилизирующим фактором на мировых финансовых рынках.