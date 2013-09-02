Меркель: Греции может потребоваться третий пакет финпомощи

Греции в 2015-2016 годах может потребоваться дополнительная финансовая помощь со стороны зарубежных партнеров, ее размеры пока не определены

Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье в ходе телевизионных дебатов со своим соперником в борьбе за пост главы немецкого правительства Пеером Штайнбрюком.

"Я также говорю, что это возможно, что будет новый пакет помощи Греции. Никто не знает, насколько большим он будет. И мы должны тут доверять тем, кто наблюдает за ситуацией, это так называемая тройка — МВФ, еврокомиссия и ЕЦБ", — сказала Меркель, сообщает РИА «Новости».

При этом она подчеркнула, что в случае переизбрания канцлером ФРГ будет "заботиться о том, чтобы давление на Грецию с целью проведения реформ не ослабевало".

О том, что после истечения в 2014 году срока действия второго пакета финподдержки Афинам понадобится дополнительная финансовая помощь, ранее заявлял глава Минфина ФРГ Вольфганг Шойбле.

Как сообщалось, дебаты проходят за три недели до выборов в бундестаг. По их итогам будет сформировано правительство и избран новый канцлер. Нынешняя руководитель кабмина Меркель, которая является лицом блока "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС), идет уже на третий срок. Ее соперник — бывший министр финансов ФРГ Штайнбрюк — возглавляет список Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Прямую трансляцию дебатов ведут сразу четыре телеканала (Первый телеканал, ProSieben, RTL и ZDF), а также множество радиостанций и интернет-СМИ. Предполагается, что "ТВ-дуэль" смотрят от 15 до 20 миллионов немцев.