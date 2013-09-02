Путин: российская экономика присаживается, будем подрезать расходы бюджета

Правительство России в условиях снижения темпов роста экономики должно определить, какие статьи расходов придется сократить, сообщил в воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с преподавателями и студентами Дальневосточного федерального университета, сообщает Прайм.

"Сейчас мировая экономика припала и наша за ней присаживается. Это означает, что поскольку она (российская экономика) не растет такими темпами, как мы ожидали, то не будет соответственно и доходов, которых мы ожидали, а мы уже программу нарисовали и, исходя из предполагаемого ранее роста экономики, наметили расходы бюджета", - сказал Путин.

По его словам, "сейчас правительство стоит перед непростым выбором: где-то придется уже заранее исходить из реалий и где-то подрезать предполагавшиеся ранее расходы". Он добавил, что в этих условиях наращивать новые расходы нецелесообразно.

В конце августа минэкономразвития снизило прогноз по росту ВВП РФ на третий квартал текущего года до 1,9% с 2,4%, на четвертый - до 2,2% с 3,4%. Ранее МЭР уже во второй раз за год ухудшило прогноз по основным макроэкономическим показателям на этот год и ближайшую трехлетку.

По данным Росстата, рост российской экономики по итогам первого полугодия замедлился в годовом выражении более чем в три раза - до 1,4% с 4,5% в январе-июне 2012 года.